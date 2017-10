Clube belga monitora atividades (até sexuais) de jogadores e gera polêmica

“Sinto-me como se estivesse preso. O clube fica sabendo até quando eu tenho alguma relação sexual. É um atentado contra a vida privada”.

A declaração feita sob anonimato por um jogador do Genk ao jornal “Het Laatste Nieuws” mostra o nível de indignação do elenco com a inovação apresentada pela direção do clube três vezes campeão belga.

A pedido do técnico holandês Albert Stuivenberg, ex-auxiliar de Louis van Gaal no Manchester United, os atletas foram orientados a usar durante 24 horas por dia uma pulseira chamada “Whoop”, que serve para monitoramento de atividades físicas.

De acordo com o clube, o dispositivo é uma “ferramenta de trabalho, que permite medir a frequência cardíaca, a recuperação e o sono, de modo a determinar a intensidade de cada treino individualmente.”

A intenção de Stuivenberg pode até ter sido a melhor possível. Só que a indumentária tecnológica não caiu nas graças dos jogadores do Genk. O que aconteceu foi justamente o contrário.

A implantação da pulseira provocou um clima de revolta no elenco do time belga. Os atletas não gostaram nada da ideia de seu treinador e comissão técnica terem acesso detalhado a tudo aquilo que eles fazem fora de campo: o quanto dormem, o que comem, se consomem álcool e com que frequência têm atividades sexuais.

“Os criminosos usam uma tornozeleira eletrônica, e nós, uma pulseira”, ironizou o jogador, que preferiu não se identificar ao jornal belga.

Já o meia Thomas Buffel, ex-Feyenoord e atual capitão do Genk, pronunciou-se publicamente contra o artefato e se recusou a usar o sistema de monitoramento de atividades.

“Não se pode obrigar um jogador a usar a pulseira. Ninguém pode ser punido por se negar a utilizá-la. Para estar dentro da lei, o clube precisa que os jogadores assinem um termo de consentimento por escrito, já que seus dados relativos à saúde são considerados protegidos”, afirmou a porta-voz da Agência Belga para Proteção de Dados, Sarah Boulerhcha.

O Genk negou que esteja coagindo os jogadores a utilizar a “Whoop” e ressaltou que apenas os atletas que aderirem voluntariamente à medida terão seus dados coletados e analisados pela comissão técnica.

O clube também fez questão de frisar que sistemas como esse já são comuns em outros esportes, como natação e basquete, e foram usados por astros do porte de Michael Phelps e LeBron James.

Por fim, disse estar interessado apenas em coletar dados que ajudem a melhorar a saúde e maximizar a performance dos seus atletas, não em bisbilhotar a vida pessoal (e também sexual) deles.

Mais de Clubes

– Brasileiro é a liga relevante do planeta com menor presença de estrangeiros

– Econômico, Bayern montou time titular com 68% do preço de Neymar

– Nem Neymar, nem Cavani: Melhores batedores de pênalti do PSG estão no banco

– Você se lembra da última partida em que o Real Madrid não fez gol?