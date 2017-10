Primos de CR7: conheça a família brasileira do melhor jogador do mundo

Para cerca de 100 moradores de Campinas, a vitória de Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi e Neymar na eleição organizada pela Fifa de melhor jogador do mundo foi motivo de comemoração.

O grupo não é composto por meros fãs do astro do Real Madrid e da seleção portuguesa. Para eles, CR7 é mais que ídolo. É família.

Afinal, eles são descendentes de José Aveiro, um português que viveu na Ilha da Madeira durante o século 19 e que era irmão de Francisco Aveiro, um dos tetravôs (popularmente chamado de tataravô) do vencedor do “The Best” de 2017.

Ou seja, assim como a maioria dos portugueses, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro tem familiares no Brasil. E eles fizeram questão de ter certeza do parentesco com o craque.

“Descobrimos que o sobrenome dele é Aveiro quando ele ganhou pela primeira vez a Bola de Ouro [em 2008]. Isso chamou nossa atenção e resolvemos pesquisar. Um tio meu foi para a Ilha da Madeira e levantou os documentos da família para montar uma árvore genealógica”, afirmou Lais Aveiro, uma das primas brasileiras do atacante.

A jovem de 23 anos, que mora nas Chácaras Aveiro, um condomínio onde reside a maior parte da família, até tentou contato com Cristiano Ronaldo para avisá-lo do parentesco com brasileiro.

“Eu mandei uma mensagem para ele, mas acho que nem tem como conseguir uma resposta”, lamenta.

Mas, afinal, como é ser prima do melhor jogador do futebol mundial na atualidade? E, mais do que isso, como as pessoas reagem quando ficam sabendo desse laço sanguíneo?

“Normalmente, elas ficam bem desconfiadas, acham que não é verdade, que estou brincando. Mas isso é normal. O Cristiano Ronaldo é um ídolo, todo mundo é fã dele. É meu jogador preferido. E não é porque é da minha família. Ele sempre foi meu jogador preferido”, afirma Lais.

A prima brasileira de CR7 trabalha em uma fábrica de blocos, um dos vários empreendimentos dos Aveiro de Campinas. Os familiares do camisa 7 do Real também são donos de um pesqueiro, de um viveiro e de um rancho que é alugado para festas.

“Teve um dia que aparece um homem aqui perguntado se éramos parentes do Cristiano Ronaldo. Quando falamos que sim, ele quis saber mais e acabou alugando o rancho para sua festa de casamento. Não sei se o motivo foi o Cristiano Ronaldo, mas…”

O prêmio de melhor do mundo conquistado na última segunda-feira foi o quinto da carreira do astro do Real Madrid, que já havia vencido as eleições de 2008, 2013, 2014 e 2016. Com a vitória, ele igualou o recorde de Messi, o outro pentacampeão dos troféus distribuídos pela Fifa.

