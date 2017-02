Já pode assinar: 6 reforços para seu time trazer de graça em julho

Os Estaduais, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores já começaram, e os principais clubes brasileiros estão com os elencos praticamente fechados para as competições do primeiro semestre.

Mas o ano vai muito além de junho e das fases preliminares dessas competições. Os times de bom planejamento já podem inclusive começar a pensar na janela de contratações do meio do ano.

Listamos abaixo seis brasileiros que atuam no exterior e que estão a menos de seis meses do fim dos seus contratos atuais. Isso significa que eles já estão aptos a assinar pré-contratos para mudar de clube em julho, sem a necessidade de pagamento de indenização às equipes que defendem atualmente.

LUCAS LEIVA

Volante

30 anos

Liverpool (ING)

Contrato termina em 30/06



Após dez anos vestindo a tradicional camisa vermelha, o jogador há mais tempo no elenco do Liverpool já admite que terá de buscar novos ares no segundo semestre. Atualmente reserva da equipe comandada por Jürgen Klopp, Lucas Leiva teve um namoro recentemente com o Atlético-MG. A torcida do Grêmio, clube que o revelou, também tem pedido à diretoria que entre na disputa pelo jogador, que tem 22 jogos pela seleção brasileira na bagagem.

LUISÃO

Zagueiro

35 anos

Benfica (POR)

Contrato termina em 30/06



O zagueiro da seleção nas Copas do Mundo de 2006 e 2010 é uma verdadeira lenda em Portugal. Afinal, são 14 anos e quase 500 partidas pelo Benfica, clube mais vitorioso do país. Mas apesar de ainda ter vaga cativa entre os titulares da equipe lisboeta e do interesse da agremiação em esticar sua permanência no Velho Continente, Luisão ainda não renovou contrato. Será que ele pensa em retornar para casa?

NILMAR

Atacante

32 anos

Al-Nasr (EAU)

Contrato termina em 30/06



Um dos campeões de especulações em quase todas as janelas de transferências, o atacante não deve continuar nos Emirados Árabes depois de junho. Em litígio com o Al-Nasr, Nilmar chegou a ameaçar acionar a Fifa para rescindir seu vínculo antes de receber os salários atrasados que o clube lhe devia. Quem acompanha de perto sua situação é o São Paulo, que tentou contratá-lo em janeiro e decidiu adiar o plano.

BOBÔ

Atacante

32 anos

Sydney FC (AUS)

Contrato termina em 30/06



O atacante, que deixou o Grêmio no meio do ano passado para se aventurar no futebol da Austrália, assinou por apenas uma temporada com o Sydney FC. Dezoito partidas e sete gols depois, além do título nacional praticamente garantido, Bobô já pode começar a pensar no futuro e em um possível retorno para o Brasil.

ALAN PATRICK

Meia

25 anos

Shakhtar Donetsk (UCR)

Contrato termina em 30/06



Apesar de contratado pelo Shakhtar desde 2011, o meia passou as últimas quatro temporadas emprestado a clubes brasileiros (Internacional, Palmeiras e Flamengo). Após o fim da cessão ao Fla, em dezembro, Alan Patrick retornou à Ucrânia. Só que a passagem pelo Leste Europeu deve ser curta, já que seu contrato tem apenas mais quatro meses de duração.

APODI

Lateral direito

30 anos

Krasnodar (RUS)

Contrato termina em 30/06



Um dos destaques da Chapecoense em 2015, descolou uma transferência para a Rússia, mas não se adaptou muito bem por lá. Prova disso é que acabou sendo emprestado ao Sport no segundo semestre do ano passado. Até por isso, é pouco provável que Apodi continue no Krasnodar por mais tempo do que seu contrato atual com o clube prevê –termina no fim de junho.

