Na seca, Neymar-2016 só supera gols de ano de estreia no Santos

Gol de Neymar. Há sete anos, ver o principal astro do futebol brasileiro balançando as redes não era um evento tão raro.

O oitavo ano como jogador profissional do atacante do Barcelona foi o segundo pior de toda sua carreira em relação ao número de gols marcados.

Somando clube e seleções principal e olímpica, Neymar marcou 29 vezes em 2016, marca inferior às obtidas nos últimos seis anos e que só supera a da primeira temporada de sua carreira.

Em 2009, quando era um adolescente de 17 anos recém-promovido ao time principal do Santos e ainda só sonhava com o estrelato, o atacante fez 15 gols. Depois, sempre ultrapassou a casa dos 30 tentos por ano. Até que chegou 2016.

Neste ano, o camisa 11 do Barcelona viu seu faro artilheiro despencar. Em relação a 2015, o número de gols marcados pelo brasileiro caiu incríveis 37%. É muito para um jogador que não mudou de liga, continuou no mesmo clube e, em tese, ainda está em curva ascendente de desempenho.

Neymar já vive um jejum histórico. São nove jogos e mais de dois meses sem marcar pelo time catalão. Desde o 4 a 0 sobre o Manchester City, em 19 de outubro, torcida do Barça não vê um gol seu.

O resultado da queda no número de gols pode ser visto no desempenho do atacante nas premiações individuais.

Eleito o terceiro melhor jogador do mundo no ano passado, ele ficou apenas na quinta colocação na eleição da Bola de Ouro de 2016 e não está entre os três finalistas do prêmio da Fifa.

Também não figurou na seleção da última temporada da Liga dos Campeões da Europa e nem na do Campeonato Espanhol.

Mas o ano não foi só de notícias ruins para Neymar. Além da inédita conquista da medalha de ouro, o brasileiro se firmou como um dos “reis da assistência” do futebol europeu.

O atacante pode até não fazer tantos gols quanto antes, mas é o jogador que mais tocou a bola para os companheiros balançarem as redes na atual temporada da Champions (sete assistências) e divide com Toni Kroos (Real Madrid) e Pablo Piatti (Espanyol) esse posto no Espanhol –sete passes decisivos de cada um deles.

Só que os gols… esses sim estão em falta, como quase nunca estiveram em sua carreira.

CONFIRA OS GOLS DE NEYMAR ANO A ANO:

2009 – 15 gols

2010 – 44 gols

2011 – 40 gols

2012 – 56 gols

2013 – 37 gols

2014 – 35 gols

2015 – 46 gols

2016 – 29 gols

